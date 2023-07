Traffico Roma del 22-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 luglio 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione non molte le novità resta nella norma la circolazione al momento sulla rete viaria della capitale regolare ilsul Raccordo Anulare lungo le consolari unica segnalazione sulla via Aurelia code da Malagrotta Verso il raccordo anulare prudenza nella guida nel tratto Viene segnalato un incidente uno sguardo alimenti in programma alle ore 18 prevista a Trastevere una processione per i festeggiamenti della Madonna de Noantri termine previsto intorno alle 20 circa per le 20 o chiuse aldalle 17:45 alle 20:30 diverse strade del rione la partenza da Largo de matha la chiesa di Sant’Agata passando da viale Trastevere deviazioni per diverse linee bus di zona a partire dalle 17:30 e fino alle ore 21 sempre questa sera dalle 18 al Circo Massimo poi lo spettacolo di Maurizio Battista ...