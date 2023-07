Traffico Roma del 22-07-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 22 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...24 luglio inizieranno i lavori per la sostituzione di un collettore in via Centro (Borgo), nel ... cantiere notturno per limitare i disagi alcon strada chiusa dalle ore 20 alle 6. L'1 e 2 ...Interrompere le partenze illegali spezzando ildi esseri umani nel Mediterraneo, elaborare un indirizzo finalmente d'insieme che sia ... La Conferenza sulle migrazioni che si apre aoffre ...... arrestato ieri mattina dai carabinieri all'aeroporto diFiumicino. Le manette sono scattate al termine di procedura di estradizione messa in atto a seguito di un'indagine perdi auto ...

Traffico Roma del 22-07-2023 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

L'Italia prosegue nella sue attività diplomatica a tutto campo con al centro il Mediterraneo allargato. C'è attesa per la conferenza internazionale su ...Alla vigilia della Conferenza sulle migrazioni, conversazione con l’ambasciatore italiano: “Il fatto stesso che la dimensione energetica legata al cambiamento climatico sia stata posta tra le grandi ...