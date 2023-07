Traffico Roma del 22-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 luglio 2023) Luceverdesabato dalla redazione Ben ritrovatial momento scarso in città scorrevoli le consolari e del raccordo anulare nel pomeriggio si svolgerà Trastevere una processione per i festeggiamenti della Madonna de Noantri la processione prevede il divieto di transito a partire dalle 17:45 fino alle 20:30 in diverse strade del rione la partenza da Largo De matha alla chiesa di Sant'Agata passando da viale Trastevere deviazioni per diverse linee bus di zona a partire dalle 23 di domani sera sarà chiuso il ponte dell'Industria in zona Marconi per lavori a lungo termine conservativi e di restauro