Tra i libri da leggere sotto l' ombrellone uno Strega non manca mai

(Di sabato 22 luglio 2023) Quest'estate non solo l'ultimo libro premiato. Abbiamo selezionato dieciPremidel millennio da recuperare e portarel', dieci narrazioni in cui vita e sentimenti si intrecciano, in cui il bene sta nel male o viceversa. Dieci narrazioni da Mazzantini a Trevi per immergersi nelle esistenze altrui e uscirne evoluti. 2002 Margaret Mazzantini, Non ti muovere In una giornata di pioggia qualunque una quindicenne cade dal motorino. La corsa folle in ospedale, lo stesso dove suo padre lavora come chirurgo. Un destino che in un secondo muta, un genitore che si schianta contro un momento incontrovertibile e al tempo stesso terribile. Tutto cambia, nulla resterà uguale. La sua carriera, un pigro matrimonio con una giornalista. La violenza che lo investe e che diventa condivisione, con la figlia ...