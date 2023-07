Tour de France | Ciccone sulle orme di Coppi | Bartali e Nencini! Tutti gli italiani che hanno vinto la maglia a pois

(Di sabato 22 luglio 2023) Giulioha firmato una vera e propria magia sportiva conquistando laalde. Il ciclista italiano salirà sul podio a Parigi, salendo i magici gradini sui Campi Elisi, indossando il prestigioso simbolo del primato per il miglior scalatore della Grande Boucle, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Si tratta di una casacca amatissima nell’universo ciclistico, veramente iconica in terra transalpina ed entrata nel mito dopo essere stata indossata dai più grandi interpreti del pedale. Sfondo bianco e pallini rossi. Giulioha fatto festa quando è transitato per primo sul GPM del sul Col de la Schlucht ed è riuscito a raggiungere matematicamente l’obiettivo. L’alfiere della Trek-Lidl ha riportato laa ...

Strada tra Belfort e Le Markstein, ...Era partito con una preparazione mirata al Giro d'Italia, fermato dal Covid a qualche settimana dalla partenza, ha ripiegato sulde. E oggi, con un giorno di anticipo rispetto al termine della Grande Boucle, il ciclista teatino della Lidl - Trek Giulio Ciccone ha centrato l'impresa: si è assicurato matematicamente i ...Una scaletta che spazia attraverso tutti i dischi meravigliosi del quartetto, da Autobahn a Radioactivity , dadea Computer World , senza tralasciare quel capolavoro immortale che è ...

LIVE Tour, 20ª tappa: Ciccone conquista la maglia a pois 31 anni dopo Chiappucci! La Gazzetta dello Sport

Giulio Ciccone si è preso la Maglia a Pois del Tour de France 2023. L’ultimo a riuscirci era stato Claudio Chiappucci nel 1991 e nel 1992. Ciccone in trionfo, quindi, a patto che domani riesca a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...