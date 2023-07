Tour de France | bravo Ciccone | ma il ciclismo italiano va salvato dall’estinzione

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) Giulioha vinto la classifica dei Gran Premi della Montagna delde2023. La maglia a pois torna in Italia 31 anni dopo Claudio Chiappucci, che la vinse per due edizioni consecutive nel 1991 e 1992. Va detto che ‘El Diablo’ in quelle occasioni giunse rispettivamente 3° e 2° nella classifica generale, mentre l’abruzzese è fuori dai 30 ad oltre due ore di distacco. Tutto questo per dire cheha messo il mirino sull’obiettivo di diventare il miglior scalatore della Grande Boucle, accantonando sin da subito ogni velleità di portare a casa un piazzamento di rilievo, mentre per Chiappucci la maglia a pois arrivò dopo aver provato a lottare per il bersaglio grosso contro l’allora imbattibile Miguel Indurain. Intendiamoci: per un movimento come quellotristemente alla deriva, ...