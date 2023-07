Tour de France 2023 | tutte le classifiche | Giulio Ciccone mette le mani sulla graduatoria riservata agli scalatori

Undespettacolare non avrebbe potuto avere una chiusura migliore. C'è stato spazio per tutto, dal trionfo di un italiano che, dopo 31 anni tornerà a vestire la maglia a pois sugli Champs ...desplendido dall'inizio alla fine. Bellissima anche la ventesima tappa, corta (133,5 km) ma ricca di salita da Belfort a Le Markstein. Ha vinto Tadej Pogacar, primo dopo una volata a ...Vingegaard in giallo per passerella Parigide, oggi sabato 22 luglio Tadej Pogacar ha vinto la 20esima tappa, La Belfort - Le Markstein di 133,5 km. Questo successo, però, non basta allo sloveno per insidiare il danese Jonas ...

Tour de France - Ciccone: "Maglia a pois Questo potrà essere il giorno più bello della mia vita, ma anche la peggiore" Eurosport IT

Dopo la conclusione del Tour de France, Tadej Pogacar non prenderà parte alla Vuelta 2023. Il campione sloveno si prenderà un periodo di pausa tenendo la porta aperta per eventuali… Leggi ...(Adnkronos) – Tour de France, oggi sabato 22 luglio Tadej Pogacar ha vinto la 20esima tappa, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km. Questo successo, però, non basta allo sloveno per insidiare il danese ...