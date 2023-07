Tour de France 2023 | tappa di oggi Belfort – Le Markstein Fellering | orari | percorso | favoriti Pogacar a caccia del riscatto

(Di sabato 22 luglio 2023) Ultima fatica in montagna prima della passerella di Parigi: in scenala ventesimadelde, la– Le. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma.Frazione che si preannuncia spettacolare visti i sei GPM da percorrere in soli 133,5 chilometri. Prima salita di giornata il il Ballon d’Alsace (11,5 km al 5,2%), poi un leggero tratto per rifiatare prima di affrontare ascese in successione fin sul traguardo. Col de la Croix des Moinats (5,2 km al 7%), Col de Grosse Pierre (3,2 km all’8%) e Col de la Schlucht (4,3 km al 5,4%) senza un attimo di pausa. Poi Petit Ballon (9,3 km all’8,1%) e il Col du Platzerwasel (7,1 km ...

Il danese Jonas Vingegaard resta leader della classifica generale (Afp) Matej Mohoric ha vinto in volata al fotofinish la 19esima tappa delde2023, la Moirans en Montagne - Poligny, di 172,8 km. Il corridore della Bahrain Victorious si è imposto su Kasper Asgreen, vincitore della tappa di ieri, e sull'australiano Ben O'Connor.Ultime chances per Pogacar che deve attaccare sulle dure montagne la maglia gialla Vingegaard per rimontare oltre sette minuti di ritardo. Il via della 19 tappa deldeviene dato dal campionissimo Eddy Merckx ,e d è subito bagarre su un percorso ondulato sino all'arrivo di Roligny. A 65 chilometri dal traguardo in fuga una trentina di corridori, ...Matej Mohoric vince la diciannovesima tappa delde2023. Lo sloveno della Bahrain Victorious la spunta nella volata di Poligny su Asgreen e O'Connor. I tre corridori sono andati in fuga a 30km dall'arrivo rifilando 40 secondi al gruppo ...

L'attesa sta per finire: quest'oggi sarà quasi sicuramente la giornata decisiva per decretare chi vincerà la classifica degli scalatori al Tour de France 2023. In lizza per la conquista definitiva del ...Di Marco Bonarrigo Kasper Asgreen ha vinto la 18ª tappa del Tour de France, la Moutiers-Bourg-en-Bresse di 184,9 km. Maglia gialla sempre… Leggi ...