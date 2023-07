Tour de France 2023 | Pogacar vince oggi la 20esima tappa

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) –desabato 22 luglio Tadejha vinto la, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km. Questo successo, però, non basta allo sloveno per insidiare il danese Jonas Vingegaard, arrivato insieme ain un gruppetto di cinque corridori. Vingegaard, quindi, conserva la maglia gialla di leader della classifica generale e domani concluderà la passerella per Parigi per aggiudicarsi il.