Tour de France 2023 | Felix Gall | “Orgoglioso delle mie tre settimane | torno a casa con fiducia”

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023)è unaprincipali rivelazioni di questode. L’austriaco dell’AG2R Citroen Team si è dimostrato uno dei migliori scalatori della Grande Boucle, ha vinto la tappa di Courchevel ed è sempre stato protagonista nelle tappe più dure. Queste le parole al termine della penultima tappa: “Questa mattina alla partenza non mi sentivo molto bene. Non pensavo di poter seguire i migliori. Durante la tappa, però, mi sono sentito sempre meglio. Il pubblico mi ha spinto, l’atmosfera era fantastica; il pubblico mi ha stimolato su ogni salita”. “Dopo che Pogacar ha attaccato sul Platzerwasel con Vingegaard, ho tenuto io il ritmo per non andare fuori giri. Alla fine mi sono alleato con loro e ho deciso di correre per evitare che altri corridori pericolosi in classifica generale potessero tornare ...