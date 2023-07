Tour | a Pogacar l' ultimo duello con Vingegaard Grande Ciccone | vince la maglia a pois

Vingegaard in giallo per passerella Parigide France, oggi sabato 22 luglio Tadejha vinto la 20esima tappa, La Belfort - Le Markstein di 133,5 km. Questo successo, però, non basta allo sloveno per insidiare il danese Jonas ......il francese si è preso la scena salutando i suoi tifosi con un'azione solitaria nella penultima tappa del suo ultimode France. La maglia verde rimane sulle spalle di Philipsen mentresi ...ORDINE DI ARRIVO 20TAPPADE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY MAGLIA GI ALL A (CLASSIFICA GENERALE) Jonas Vingegaard (JUMBO - VISMA) 79h16'38' Tadej(UAE ...

La classifica generale era già decisa, ma in ogni caso non è mancato lo spettacolo nella ventesima e penultima tappa del Tour de France 2023. Sul traguardo di Le Markstein ad imporsi è Tadej Pogacar.Il premio combattività va a Pinot proprio quando viene raggiunto dai dominatori di questo Tour de France ma non c’è nemmeno tempo di festeggiare che arriva il nuovo strappo di Gall, seguito a ruota da ...