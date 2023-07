Tortu | infortunio alla spalla | come sta il campione olimpico

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – IlFilipposi è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso la clinica Columbus di Milano, dopo che ieri durante la 4×100 a Grosseto è rimasto a terra dolorante a un braccio e poi dopo alcuni minuti si è rialzato. Accompagnato dal suo ortopedico di fiducia Marco Bigoni, l’atleta è stato seguito dal professor Genovese. La risonanza ha evidenziato una lussazione della spdestra, la cui entità non dovrebbe compromettere la partecipazione di Filippo ai prossimi Mondiali di Budapest. Consultati il medico federale Dino Petrucci e il medico personale dell’atleta Marco Bigoni, è stato deciso il riposo di 3 giorni per una successiva rivalutazione della situazione in vista di un’eventuale partecipazione ai Campionati Italiani del prossimo weekend. seriea24.it: ...

L’Italia festeggia, lo fa anche Filippo Tortu che rimedia un infortunio alla spalla proprio per celebrare la conquista del pass della staffetta 4×100 azzurra ai Mondiali di Budapest. Il velocista ...Grosseto: Magnifica giornata di atletica a Grosseto. La 4x100 azzurra blinda la qualificazione per i Mondiali di Budapest correndo in 38.04, merito del quartetto composto da Roberto Rigali, Filippo To ...