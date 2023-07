Torino | visite mediche per Tameze

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – Nuovo acquisto per ilche ha piazzato un colpo a centrocampo. Il club granata ha preso Adriendall’Hellas Verona. La fumata bianca era nell’aria, ma ormai ci siamo:sta per diventare un nuovo centrocampista del. Stando alle ultime indiscrezioni, il club granata avrebbe trovato l’accordo con il Verona per il trasferimento del centrocampista.in corso, poi sarà il momento dell’annuncio ufficiale, conche cambierà maglia ma che rimarrà comunque tra i protagonisti nel nostro Fantacalcio. Ilpagherà la clausola di rescissione presente nell’attuale contratto del giocatore col Verona che si aggira intorno ai 2,5-3 milioni di euro, mentre aandrà 1 milione ...

Nuovo acquisto per i granata,mediche in corso Nuovo acquisto per ilche ha piazzato un colpo a centrocampo. Il club granata ha preso Adrien Tameze dall'Hellas Verona. La fumata bianca era nell'aria, ma ormai ci ...

