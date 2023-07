Torino | uomo ucciso a coltellate nella notte | era senza documenti Al lavoro per identificare gli aggressori

(Di sabato 22 luglio 2023) Undi origini africane, non identificato poiché sprovvisto di, è statotra venerdì 21 luglio e sabato 22periferia nord di, precisamente in via Sansovino all’angolo con corso Toscana, nel quartiere delle Vallette. Il corpo della vittima, che secondo una prima ipotesi potrebbe avere circa 30 anni, è stato trovato attorno alle 4 del mattino con numerose ferite da arma da taglio su schiena e petto. Ad avvisare le forze dell’ordine sarebbe stato un passante. Secondo quanto riporta La Repubblica, una testimone residentezona ha riferito alle forze dell’ordine di due violenti litigi avvenuti nel quartiere a distanza di un’ora l’uno dall’altro. La donna ha detto di aver visto ...

Omicidio nella periferia nord di Torino. Un uomo di origini africane è stato assassinato questa notte in via Sansovino angolo corso Toscana, nel popoloso quartiere…