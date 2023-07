Torino-Feralpisalo` Amichevole | 22-07-2023 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | diretta su Torino Channel

Leggi su infobetting

(Di sabato 22 luglio 2023) Il primo test della stagione delè particolarmente interessante con i granata che sfideranno la Feralpisalò, una delle sorprese della scorsa stagione capace di imporsi in un campionato insidioso come la serie C e conquistare la promozionein serie B, con Stefano Vecchi in panchina e guidata in campo da Sau e Ceppitelli, InfoBetting: Scommesse Sportive e