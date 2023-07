Torino-FeralpiSalò 2-0 | tabellino e marcatori

La partitadi Sabato 22 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club PINZOLO - Sabato 22 luglio, ...Commenta per primo Ildi Juric sta affrontando in amichevole ladirettamente in ritiro e al centro della difesa, titolare dal 1' l'allenatore croato ha scelto di schierare Perr Schuurs . Il centrale ex - ...Alle 17 troviamo Atalanta - Locarno, Genoa - Venezia ementre alle 18 c'è Bologna - Palermo. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 LUGLIO 2023 Risultati aggiornati in tempo reale ...

FINALE! Torino-Feralpisalò 2-0 Toro News