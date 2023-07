Timofeeva-Baindl in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Budapest 2023

(Di sabato 22 luglio 2023) Mariaaffronterà Katerynanelladel torneo WTA 250 di. Non poteva essercipiù inaspettata in Ungheria, dove a contendersi il titolo saranno. Da un lato la lucky loser russa, appena 19enne, che in semiha sorpreso Podoroska. Dall’altro l’ucraina, numero 100 del mondo, che nello stesso giorno ha battuto sia Stollar che Liu. Tra le due non ci sono precedenti. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI E PRIZE MONEYscenderanno in campo domenica 23 luglio alle 17:00. Latelevisiva è affia SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ...

numero 441 e due volte campionessa in doppio a Budapest, o Kateryna che ha eliminato ...CENTRE COURT ore 13 (9) Podoroska vs a seguire Liu/Schmiedlova vs Stollar/ Tra tutti i match, il più atteso era quello tra l'ungherese Toth e l'ucraina per i noti ... b. D. Shnaider 6 - 1 6 - 1 Maria esce a sorpresa vincitrice dal derby russo tra ...

Maria Timofeeva, Russia, def. Nadia Podoroska (9), Argentina, 7-6 (6), 3-6, 6-3. Kateryna Baindl, Ukraine, def. Claire Liu, United States, 7-5, 7-6 (3).Nadia Podoroska reached the semi-finals of the Hungarian Grand Prix on Friday. The ninth seed from Argentina beat sixth seed Elina Avanesyan 6-1, 6-3 in an hour and 22 minutes.Avanesyan put in more ...