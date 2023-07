Tiberio Timperi con Anna Falchi? Ma lui | le voci che agitano la Rai

(Di sabato 22 luglio 2023) Nuovo programma per. Il conduttore, volto storico della Rai, vedrà alcune novità e promozioni. Riporta infatti Alberto Dandolo su Oggi, in un articolo ripreso da Dagospia, che"impegnato quest'estate alla guida di Unomattina, da settembre condurrà al posto di Salvo Sottile I Fatti Vostri". Al suo fianco, si legge ancora, "ci sarà" ma "gira voce che il giornalista avrebbe caldeggiato inutilmente l'arrivo dell'amica e collega Ingrid Muccitelli, quest'ultima è però riconfermata alla guida di Unomattina in Famiglia". In una recente intervista a La Repubblica,ha confessato: "So cos'è la fame, la voglia di arrivare. Abitavo in un palazzo di piazza Vittorio che odorava di sugo, sono cresciuto con i valori di una volta", ha spiegato il ...

Ha dedicato ala sua rubrica 'La TV che vedo' Platinette sul numero di DiPiù uscito sabato in tutte le edicole: per la rubrica in questione Mauro Coruzzi ha firmato un articolo intitolato 'A ...Ed in questa circostanza ovviamente ha parlato sia della sua vita privata che del suo ritorno in tv alla guida di Unomattina estate al fianco di Gigi Marzullo e. A proposito di ...Silvia Fumarola - Estratto da repubblica.itfoto di bacco (2) Le battute alla Alberto Sordi, le doti da imitatore, il cinismo romano stemperato nella malinconia quando parla dell'infanzia e dei genitori, la consapevolezza di ...

Tiberio Timperi: “So cos’è la fame. Se penso da dove sono partito, da bambino ho patito tanto di… Il Fatto Quotidiano

Tiberio Timperi sta per partire, da settembre, con una nuova avventura, la conduzione de I fatti vostri accanto ad Anna Falchi. Tiberio, che ha preso il posto di Salvo Sottile, pare abbia proposto di ...Tiberio Timperi in una nuova intervista a ‘La Repubblica’ ha rivelato come mai Raffaella Carrà si allontanò da lui. Era il 1999 e il conduttore, oggi 58enne, stava preparando uno show con la regina ...