Terremoto Damiano David | pubblicato il contenuto dei suoi messaggi | come sono andate le cose

Leggi su howtodofor

(Di sabato 22 luglio 2023) Il cantantedei Maneskin è finito di nuovo al centro del gossip e questa volta per ildi un suoo. Il nome dida qualche anno ormai infiamma il panorama musicale nazionale ed internazionale. Con lui tutta la band del Maneskin impegnata in continui tour ricchi di date e che toccano ormai ogni continente. Di recente però il noto cantante è tornato a far discutere anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Circa un mese fa è infatti finita nel peggiore dei modi la sua storia d’amore con la sua storica compagna Giorgia Soleri. Una storia che ha però in queste ore regalato un nuovo colpo di scena a causa di uno del cantante reso pubblico proprio dalla ex....