Temptation Island | esplodono nuovi colpi di scena | ecco cosa accadrà lunedì

(Di sabato 22 luglio 2023)le prime anticipazioni di24 luglio:alle coppie rimaste nei rispettivi villaggi?, volge quasi al termine. La nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia sta riscuotendo un clamoroso successo puntata dopo puntata. Le coppie in gara che hanno intrapreso questa nuova avventura erano sette, attualmente ne sono rimaste solo quattro. Tra le coppie, una in particolare, quella composta da Alessia e Federico hanno deciso di continuare l’esperienza senza più vedere alcun video. Nella scorsa puntata c’è stato un colpo diper la coppia formata da Gabriela e Giuseppe. I due dopo aver lasciato il falò di confronto separatamente nella precedente puntata,...

Continuano a tenere banco gli intrighi della nuova edizione di, un'edizione che ci riporta a quelle più amate e mai dimenticate dal pubblico di Canale 5 , premiata per questo dallo share incredibile. Filippo Bisciglia guida le coppie nel ...Dalle corse di un concorrente di, alle dichiarazioni/reazioni totalmente decontestualizzate di alcuni conduttori televisivi: Fernanda Number Six è diventata oggetto di foto e video ...Andrà in onda lunedì prossimo la quinta puntata di. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è tornato dopo un anno di pausa, rinascendo dalle sue ceneri come una fenice. Un ritorno in grande stile che ha consacrato il reality ...

Che fine hanno fatto Valeria e Ciavy di Temptation Island: la loro vita oggi Fanpage.it

Ecco chi sono Ale e Fede. coppia che ha deciso di partecipare a Temptation Island per comprendere meglio il loro rapporto ...Mirko e Perla sono una delle coppie di Temptation Island 2023: ecco chi sono e come hanno vissuto il loro viaggio nei sentimenti ...