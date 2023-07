Tecnica - Alfa Romeo e non solo | quelle auto col Busso FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 22 luglio 2023) Il ceo del Biscione, Jean-Philippe Imparato, vorrebbe il sound del "" sulle sportive elettriche di Arese. Lo ha ammesso in una nostra recente intervista, prendendo atto dell'amore degli alfisti per un motore, o meglio una famiglia di motori, che rappresenta un bel pezzo di storia per l'mobile italiana. La celebre architettura V6 a 60, con monoblocco e testa di lega leggera, fa il suo esordio nel 1979 sull'6, per poi rimanere in produzione, dopo diverse declinazioni e aggiornamenti, fino al 2005. L', tuttavia, non rappresenta l'unica Casa ad aver beneficiato del celebre sei cilindri, essendo stato adottato anche da alcuni modelli di prestigio dei marchi Fiat e Lancia, oltre che da una meno nota fuoristrada italiana di lusso. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria ...