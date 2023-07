(Di sabato 22 luglio 2023) "Bisogna inn, nondi unsia. Ilo minimo tende ad abbassare e non a far crescere. Cosa dobbiamo fare noi? Contrattazione collettiva, abbattere ...

Lo ha ribadito a Paestum il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio. "Non è che sono contro un salario garantito, sono per un salario ricco. Dico addirittura che chi non ha ...Lo ha detto Antonio, ministro degli Affari esteri e segretario di Forza Italia, parlando con ... Noi dobbiamoi salari, non trascinare tutto verso il basso, perché il salario minimo è ...... Abbiamo parlato questa mattina di salario minimo, dii salari delle persone, di aumentare ...sottolinea su twitter il presidente M5S Giuseppe Conte dice che non serve un salario minimo, ...

Tajani,alzare i salari,non accontentarci di uno basso purché sia Euronews Italiano

"Bisogna innalzare i salari, non accontentarci di un salario basso purché sia. Il salario minimo tende ad abbassare e non a far crescere. (ANSA) ...Il primo grida all'assistenzialismo, il secondo al socialismo di stampo sovietico. La verità è che entrambi non sanno quello che dicono. E non è una buona ...