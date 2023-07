Tagli su stipendi e sanità | il governo costretto a fare i conti con l’inflazione

(Di sabato 22 luglio 2023)costa cara al. E costa cara agli italiani, che rischianoallae anche aglidei dipendenti pubblici. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha avviato i confronti con gli altri ministri in vista della Nadef di settembre. Idi questi giorni serviranno a capire le risorse a disposizione per la manovra e a stabilire le priorità per la prossima legge di Bilancio, ma bisogna partire da dati sicuramente complicati. Le prospettive per ile il peso delIl primo problema è che il Pil rallenterà. Anzi la crescita è già quasi ferma. Poi ci saranno i vincoli del nuovo Patto di stabilità, che non aiuteranno l’esecutivo. E soprattutto c’è il peso del. E non solo ...

Nel concreto, la riduzione dei contributi può arrivare a poco meno di 108 euro mensili per le retribuzioni di 2.692 euro, cioè quelle fino alla soglia massima che consente di beneficiare dell'...Leggi Anche 'al servizio su La Russa Jr': a RaiNews24 rivolta contro il direttore Petrecca (... per gli imprenditori, di consentire alle persone di rifiutare offerte di lavoro con...Questi fondi possono essere spesi perdel personale, gite scolastiche e attrezzature in ... Occorre però ricordare che tale dinamica non è effetto diretto ed esclusivo deimessi in campo ...

Tagli su stipendi e sanità: il governo fa i conti con l'inflazione LA NOTIZIA

Il peso dell'inflazione si fa sentire sui conti pubblici e allarma il governo: il caro vita porta un taglio su stipendi e sanità.Buste paga più pesanti, a partire da agosto, per 1,2 milioni di dipendenti pubblici. Via libera dal ministero dell’Economia al taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35 mila ...