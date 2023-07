Tabellone Atp Umag 2023 | Sonego seconda testa di serie Presenti anche Arnaldi e Cecchinato

(Di sabato 22 luglio 2023) Ildell’ATP 250 di, con Lorenzoche partirà comedidi un draw che vede il ceco Jiri Lehecka come primo favorito. C’èun altro giocatore azzurro nel seeding, ovvero Matteo. Per la prima volta compreso tra le teste diin un torneo del circuito maggiore, il sanremese affronterà un qualificato all’esordio. Marco, invece, proverà ad uscire dalla sua crisi di risultati in un match ostico contro Shevchenko. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 500 AMBURGO PRIMO TURNO (1) Lehecka bye Thiem vs (Q) Cilic vs (Q) (Q) vs (7)(3) Ofner bye Popyrin vs ...

, si procura la prima chance di break, ma sfuma per meriti dello scandinavo . Un dritto in ... DI SEGUITO LA CRONACA DI RUBLEV - CERUNDOLO 2 - 1 Ilmaschile US Open 2022 Il...Casper Ruud se la vedrà contro Andrey Rublev nella finale dell'250 di Bastad 2023 (Svezia) , torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina ... PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI ......ferma in semifinale nel torneo250 di Bastad 2023. L'azzurro, testa di serie numero 3 del seeding svedese, è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo e numero uno del,...

ATP Amburgo su SuperTennis, Musetti unico italiano: il tabellone SuperTennis

Dopo il torneo di Palermo le due italiane tornano subito in campo: Martina attesa dalla statunitense Kalieva, Jasmine aspetta una qualificata ...Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti nel Nordea Open, il torneo ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bastad, Svezia. Il carrarino è uscito sconfitto dalla sfida con ...