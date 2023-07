Surf | Corona Open J-Bay 2023 | vittorie di Filipe Toledo e di Lakey Peterson Fioravanti qualificato a Parigi 2024

(Di sabato 22 luglio 2023) Finita nell’album dei ricordi la nona tappa del Championship Tourdi. IlJ-Bay ha eletto re e regina della tavola in questa edizionee ci si riferisce al brasilianoe all’americana, che con le loro evoluzioni sono stati in grado di interpretare meglio degli altri le onde di Jeffreys Bay, a Eastern Cape (Sudafrica). Nel round sudafricano è spettato a uno degli alfieri della fortissima compagine verdeoro piazzare il sigillo., già a segno quest’anno alCity El Salvador Pro e all’Hurley Pro Sunset Beach, ha dato conferma della sua classe nell’atto conclusivo contro l’australiano Ethan Ewing. Con una prima onda da 8.83 e una quinta da 9.93, ...

Il 25enne surfista romano, già olimpionico a Tokyo 2020 nell'edizione del debutto del surf alle Olimpiadi, è arrivato fino agli ottavi di finale del 'Corona Open J-Bay', nona tappa del World Surf League Championship Tour.

Parigi 2024: Leonardo Fioravanti stacca il pass olimpico e rappresenterà l'Italia nel surf ai Giochi Olimpici. "Portare il tricolore all'Olimpiade mi riempie d'orgoglio. A Parigi vado per vincere, non ..."