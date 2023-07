Stankovic come il Maxibon per l’Inter | Inzaghi ringrazia e ora riflette

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 luglio 2023)e Inter formano un connubio dal lontano gennaio 2004. In quasi vent’anni sono tante le emozioni vissute in maglia nerazzurra grazie all’ex centrocampista serbo. Ora la storia familiare continua con i due talentuosi eredi in mano all’amico, Filip e Aleksandar FRATELLI DEL VIVAIO – Uno fisso in porta. L’altro libero in campo, tra difesa e centrocampo. Dove serve, all’occorrenza. Avere unoin rosa serve, averne addirittura due aiuta tantissimo. E lo sa bene Simone, che negli ultimi giorni ad Appiano Gentile sta lavorando con più figli del suo amico Dejan che titolari. La titolarità di Filip(2002) tra i pali non è in discussione in queste ore.già analizzato, la rivoluzione delin porta è ancora incompleta. La ...