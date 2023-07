La maglia verde rimane sulle spalle di Philipsen mentresi aggiudica la maglia bianca di miglior giovane. Domani il gran finale, la Saint - Quentin - en - Yvelines - Parigi di 115 chilometri ...La botta rimediata da Tadejnella cronometro è di quelle importanti, quindi gli occhi di tutti sono sullo sloveno, per vedere se potrà in qualche modo rispondere allodella maglia ...Il primo giorno di riposo, al Tour de France, è anche quello dei primi bilanci. Se, dal lato sportivo, un pizzico di delusione, per l'Italia del ciclismo rimane - ancora nessunoda parte della sparuta rappresentanza azzurra sulle strade transalpine - altrettanto non si può dire dal punto di vista dello spettacolo che la Grande Boucle sta offrendo con il duello, ...

Squillo Pogacar ma Vingegaard si prende il Tour, storico Ciccone Tiscali

Ultim'ora su ticinonotizie.it LE MARKSTEIN (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’ stata una sfida a due anche nella ventesima tappa del Tour de France 2023, la Belfort-Le Markstein di 133,5 chilometri: Tadej Poga ...Nella 20a tappa del Tour de France 2023, da Belfort a “Le Markstein Fellering”, è Tadej Pogacar a transitare davanti a tutti al traguardo. Lo sloveno della Uae Emirates batte di fatto in volata il vin ...