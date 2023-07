Squillo Pogacar ma Vingegaard si prende il Tour | storico Ciccone

La maglia verde rimane sulle spalle di Philipsen mentresi aggiudica la maglia bianca di miglior giovane. Domani il gran finale, la Saint - Quentin - en - Yvelines - Parigi di 115 chilometri ...La botta rimediata da Tadejnella cronometro è di quelle importanti, quindi gli occhi di tutti sono sullo sloveno, per vedere se potrà in qualche modo rispondere allodella maglia ...Il primo giorno di riposo, al Tour de France, è anche quello dei primi bilanci. Se, dal lato sportivo, un pizzico di delusione, per l'Italia del ciclismo rimane - ancora nessunoda parte della sparuta rappresentanza azzurra sulle strade transalpine - altrettanto non si può dire dal punto di vista dello spettacolo che la Grande Boucle sta offrendo con il duello, ...

Tour de France, 20a tappa: ultimo squillo di Pogacar, domani passerella per Vingegaard - Sportmediaset Sport Mediaset

LE MARKSTEIN (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’ stata una sfida a due anche nella ventesima tappa del Tour de France 2023, la Belfort-Le Markstein di 133,5 chilometri: Tadej Pogacar si è aggiudicato lo sprint ...Nella 20a tappa del Tour de France 2023, da Belfort a “Le Markstein Fellering”, è Tadej Pogacar a transitare davanti a tutti al traguardo. Lo sloveno della Uae Emirates batte di fatto in volata il vin ...