Sospesa circolazione dei treni in Crimea per le esplosioni

(Di sabato 22 luglio 2023) Un deposito di munizioni è esploso oggi nel distretto di Krasnogvardeyskiy, nellaannessa dalla Federazione russa nel 2014, in seguito ad un attacco con droni lanciato dalle forze di Kiev: lo ha reso noto su Telegram il capo filorusso della penisola, Sergey Aksyonov. «Secondo i dati preliminari, non ci sono stati feriti o danni», ha precisato l’alto funzionario sottolineando che «è stato...

Già dalle 14.50 ladella linea Venezia - Bologna è statatra Poggio Renatico e San Pietro in Casale a causa di un albero squarciato e caduto esattamente sulla linea dei binari, ...22 lug 11:56dei treni in Crimea per le esplosioni A causa delle esplosioni causate da un attacco a un deposito di munizioni nel distretto di Krasnogvardeyskiy, in Crimea, le ...Per diverse ore è statalasul ponte di Kerch - poi riattivata, riporta la Tass - mentre i civili residenti nell'area entro cinque chilometri sono stati evacuati. Bloccato anche ...

Linea Ferrara - Ravenna, circolazione ferroviaria è sospesa tra ... RFI

(LaPresse) Un giornalista russo è stato ucciso in un raid ucraino nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Si tratta di ...