Softball | Mondiali 2023 | debutto vincente dell’Italia | 4-2 sul Venezuela all’esordio

(Di sabato 22 luglio 2023) L’Italia vince la prima partita della fase ai gironi deibiennali di, che si dipanano trae 2024. Le azzurre guidate da Federico Pizzolini superano per 4-2 il; domani doppio impegno con Nuova Zelanda e Canada con annesso spostamento dall’odierna Castions di Strada a Buttrio in quel che è il girone C. Si comincia con Alice Nicolini e Cassady Knudsen a sfidarsi al lancio. Qualche difficoltà all’inizio per le azzurre, ma con un doppio gioco la situazione di basi piene venutasi a creare diventa semplicemente un ricordo. Di slancio arrivano prima il singolo a conto pieno di Piancastelli e poi McKenzie Barbara che piazza il doppio profondo a sinistra capace di portare la sua compagna a segno: è il primo punto iridato. Dopo lo spavento dell’inning d’apertura, per ...

Sarà Mara Navarria, schermitrice italiana specializzata nella spada, ad aprire simbolicamente la Coppa del Mondo di Italia Softball effettuando il primo lancio celebrativo sabato 22 luglio prima della ...Arrivano alla fase più calda i Campionati Mondiali 2023 di softball dedicati al gruppo B, rassegna in scena questa settimana in Spagna, precisamente in quel di Valencia. Nella giornata odierna si è in ...