(Di sabato 22 luglio 2023) Il, introdotto con il decreto interdirettoriale 118 del, è ora pienamente attivo. Esso consiste in un credito di imposta concesso a persone fisiche, imprese, società e enti non commerciali che effettuano donazioni a favore di enti del Terzo Settore. Questoè regolamentato e per accedervi è necessario seguire la modulistica prevista dal decreto. La possibilità di ottenere il credito di imposta è già prevista nell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117 del 2017) per le donazioni effettuate da persone fisiche e imprese a tali enti. Chi sono i beneficiari Il, oltre a promuovere le erogazioni liberali in favore di enti del Terzo Settore, ha anche lo scopo di favorire il recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato ...

Social bonus 2023: cos’è e come funziona QuiFinanza

Prende il via il Social Bonus che consente di ottenere un credito di imposta dal 50% al 65% per le donazioni a Onlus ed enti del Terzo Settore. Ecco la guida per usufruirne.