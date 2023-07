Soccer Champions Tour 2023 | cancellata Barcellona-Juventus | rosa blaugrana colpita da gastroenterite virale

(Di sabato 22 luglio 2023) Doveva essere l’esordio stagionale dellae l’inizio delnegli Stati Uniti, invece la sfida contro ilnon si giocherà. Il fischio d’inizio era previsto per le 04:30 italiane al Levi’s Stadium di Santa Clara, casa dei San Francisco 49ers della NFL. Invece la squadrapochi minuti fa ha rilasciato una nota in cui annuncia che il match non potrà essere disputato perché parte dellaè statada una. SportFace.

"Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi's Stadium, nell'ambito del Tour, è stata annullata. Una parte significativa della squadra è stata colpita da una malattia virale." La partita Barcellona - Juventus di Domenica 23 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il Soccer Tour 2023 SANTA CLARA - Domenica 23 luglio, al Levi's Stadium di Santa Clara, la Juventus affronterà il Barcellona nella prima gara del Soccer Tour 2023.

La partita Barcellona - Juventus di Domenica 23 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il Soccer Champions Tour 2023 ...Barcellona-Juventus apre la nuova stagione di blaugrana e bianconeri, nella cornice del Champions Tour: guardala in diretta streaming.