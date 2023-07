Smartphone | disattiva subito questa funzione | è dannosa

(Di sabato 22 luglio 2023) Lopuò essere in pericolo a seguito di una determinataattiva:risulta essere, ecco tutti i dettagli. Glidi nuova generazione sono dotati di tantissime funzioni, alcune molto importanti mentre altre decisamente meno e che rappresentano un rischio per il dispositivo. Ragion per cui vanno immediatamente disabilitate. Unadelloe incide sulla memoria interna – CheNews.itGestire correttamente il proprionon è sempre facile perché ci possono essere delle funzioni attive ma di cui noi non conosciamo l’esistenza. Proprio per questo motivo, è giusto essere a conoscenza di tutto quello che può far male al nostro device, così da intervenire ...

Nella schermata successiva, vai su Backup ela levetta relativa all'opzione Backup Ora ... Google Foto carica tutte le foto che hai scattato con la fotocamera del tuoo tablet sul ...La funzionel'input tocco mentre si guarda un video. In questo modo, se si tocca per sbaglio lo schermo non si interrompe, non si salta né si mette in pausa il video. Lopiù ...... troverai indicazioni anche per quanto riguarda il passaggio dei messaggi da unoa un ... Sempre nella scheda Inoltro POP/IMAP trovi la voceinoltro , da selezionare nel momento in ...

Come disattivare IT-Alert su smartphone Android e iPhone e perché ... Fanpage.it

Il "realme Summer Tour" promette di offrire una combinazione perfetta tra tecnologia, intrattenimento e divertimento sulla riviera romagnola ...Gli smartphone sono diventati parte integrante delle nostre vite, ma durante l'estate possono sperimentare problemi di surriscaldamento.