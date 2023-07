(Di sabato 22 luglio 2023) Molte di queste sigarette, in vendita online, non sono a norma. E non vengono smaltite in modo corretto, generando problemi di inquinamento

Da una decina d'anni, la protagonista di questa grande prova è la sigaretta elettronica, il dispositivo da svapo più utilizzato per smettere di fumare. O, almeno, provarci. Smettere di fumare con l'e-cigarette. Tra i prodotti che sfruttano questo tipo di soluzione ci sono quelli a marchio glo sviluppati e commercializzati da BAT; il dispositivo, in quanto alternativa alla sigaretta tradizionale, sfrutta...

Sigaretta elettronica usa e getta: crea più di un problema WIRED Italia

Stati Uniti – Studio: la sigaretta elettronica con nicotina si conferma efficace per smettere o ridurre il fumo L’uso della sigaretta elettronica con nicotina è uno strumento efficace per chi vuole sm ...È successo a NYC: «Non è possibile che tu prenda la vita seriamente se pensi che io raccolga questa cosa e faccia un tiro» ...