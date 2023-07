Servizi per la natalità e giovani coppie | “Ci credo in nome di mio figlio Luca”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 luglio 2023) Morengo. Fiocco azzurro al Comune di Morengo. Domenica 16 luglio è natodel sindaco Amilcare Signorelli e di sua moglie Tania: “Siamo pieni di gioia per il lieto evento. Sentiamo l’affetto e la vicinanza dei nostri famigliari e dei nonni materni, che vivono in Ucraina, il paese natale di mia moglie” – commenta il primo cittadino, che a settembre compirà 46 anni. Diventare padre oggi non è una scelta semplice e in Italia nascono pochi bambini. Il sindaco Signorelli commenta: “Siamo uno dei paesi con il tasso di anzianità della popolazione più alto e le nuove nascite sono molto importanti. Per venire incontro alle esigenze delle nuove famiglie e invogliarle a vivere a Morengo in questi anni stiamo effettuando parecchi investimenti e potenziando iper l’infanzia. Abbiamo vinto un bando del PNRR di un milione di euro ...