Serie A | Faticanti | il ‘nuovo’ De Rossi | “Il numero 16 della Roma è in buone mani”

(Di sabato 22 luglio 2023) 2023-07-18 07:48:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Laè fortunata. Dopo il recente successo dell’Italia, nuovissimo campione europeo under 19, si nascondono tre giallonostrani: Filippo Missori, Niccol Pisilli… e Giacomo, 2004). Quest’ultimo, ‘capitano’ dell’Azzurrina, sa già cosa vuol dire giocare con Jos Mourinho. Lo ha fatto la scorsa stagione in Europa League, a 18 anni appena compiutinella vittoria sull’HJK (1-2). “Non ho parole perché non me l’aspettavo. Debuttare con la squadra che tifo da quando ero bambino è un sogno che si è avverato”il giovane centrocampista italiano riconosciuto all’epoca. “Ogni giorno ringrazio per aver potuto indossare questa maglia”dice, arrivato dal ...

... Giacomo(classe 2004), campione d'Europa Under 19. 8.03 - Il Genoa si avvicina all'... 19.02 - La Reggiana neo - promossa inB allenata da Nesta comunica di aver raggiunto l'accordo per ...Doppio arrivo alla corte del Pineto . Il club abbruzzese, neopromosso inC , sta portando avanti la campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista della nuova ...lo stesso Giacomo, ...1 Giacomonon rientrerebbe nei piani di José Mourinho. La società giallorossa sarebbe intenzionata a ... Piace inB ma anche al Bruges.

Faticanti, Pisilli e gli altri: i giovani della Roma valgono oro Corriere dello Sport

Applausi per l’Under 19, fresca di titolo europeo. Maurizio Viscidi, coordinatore delle giovanili azzurre, spera che la vittoria non resti nel deserto ...Quattro talenti cresciuti a Trigoria in trionfo con l’Under 19 nell'Europeo di categoria. Protagonisti anche Mastrantonio e Missori ...