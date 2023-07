Selvaggia Lucarelli | scontro con un tassista a Bari sul pos | “Siete la peggiore razza d’Italia”

Leggi su tpi

(Di sabato 22 luglio 2023) “Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e ilmi fa ‘se mi dà due euro e 50 spicci mi fa un favore’. Capisco già che mi sta chiedendo di pagare in contanti in modo non troppo subliminale. Al che gli dò la carta. Lui come da previsione si scoccia apre il cruscotto con fastidio, dice ‘eh, ora devo vedere se il pos mi funziona’. Segue la discussione”. Cosìpostando un video sul suo account Instagram, con il quale ha testimoniato un’animata discussione con unbarese, sull’annosa questione dei pagamenti elettronici o in contanti. La giornalista si trovava in Puglia per la presentazione del libro scritto con il compagno Lorenzo Biagiarelli.ha ripreso con il suo cellulare la ...