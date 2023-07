Selvaggia Lucarelli commenta la nuova opinionista del GF Vip | perché sarebbe una scelta sbagliata

(Di sabato 22 luglio 2023) Il trash bandito dal GF Vip, che nellaottica di Pier Silvio Berlusconi sarà destinato ad una rivoluzione radicale a partire dallahato in queste ore proprio l’ultima indiscrezione sul reality di Canale 5 in partenza tra poco più di un mese.ed il commento sulla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il Pos non funziona sul taxi a Bari 'Voi tassisti siete la peggiore razza d'Italia'.documenta con un video, pubblicato su Instagram, l'esperienza a bordo di un taxi a Bari. La giornalista, arrivata a destinazione, chiede di effettuare il pagamento elettronico. Il ...ha denunciato pubblicamente l'assenza del pagamento con il POS in un taxi di Bari . La pratica, piuttosto comune, è già stata denunciata dalla giornalista in passato. Non sono ...Volano stracci, ancora, trae un tassista. Tutto è stato raccontato sui profili social dell'opinionista che ha addirittura pubblicato un video. Qui laspiega: 'Prendo un taxi per andare dall'hotel ...

Lite con un tassista sul lungomare di Bari, Selvaggia Lucarelli: "Pago solo con il pos" BariToday

“Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e il tassista mi fa ‘se mi dà due euro e 50 spicci mi fa un favore’. Capisco gi ...Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli di nuovo nel mirino dell’attenzione dei media, la giornalista e scrittrice si trova nel caos a seguito di alcuni fatti che si sono verificati dopo una corsa i ...