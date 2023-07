Scontro frontale sulla Futa | morti sul colpo due motociclisti

AGGIORNAMENTO delle 17: Il bilancio dellotra le due auto è di 6 feriti, tra cui un bambino, con una sospetta frattura del femore, trasportato con l'elicottero all'ospedale Gaslini di Genova in codice rosso, insieme alla ...Dopo gli episodi di Gazzo Veronese e Verona lungo la tangenziale sud , un terzo serio incidente stradale è stato segnalato nel Comune di Peschiera del Garda, anche in questo caso all'alba di sabato 22 ...... la rabbia di gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni ...

La società SAIE che, da progetto, dovrebbe realizzare l'impianto di cremazione per i defunti a Fondi nei giorni scorsi ha presentato diffida all'Ente per ...Due motociclisti hanno perso la vita intorno alle 15,00 di oggi, 22 luglio, in uno scontro frontale. I due erano a bordo delle rispettive moto che si sono scontrate sulla strada statale 65 della Futa ...