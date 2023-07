Sciopero da McDonald' s | in cucina temperature assurde

(Di sabato 22 luglio 2023) Il caldo in Puglia sta superando i 40 gradi e i circa 140 dipendenti dei’s di Bari e di Casamassima, a contatto per ore con friggitrici e altre apparecchiature che si surriscaldano nelle cucine, domani sciopereranno per protestare contro «l'assenza di un impianto di condizionamento adeguato». Loè indetto dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale del capoluogo...

