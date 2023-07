Scatolette del tonno | 20 idee per riciclarle in modo intelligente ed insolito!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 luglio 2023) Tantesu come riciclare ledi, piccole e versatili, infatti si prestano a moltissime creazioni. Stavolta vi lascio veramente una carrellata distupefacente. Pensavate che queste piccolenon servissero a niente? E invece il più delle volte basta veramente molto poco… solo un po’ di fantasia Un simpatico orologio Porta penne e articoli di cancelleria Utilissima la versione stampi da cucina per poter fare dei piccoli sformati Degli utilissimi mini contenitori 4.Porta candele da parete Porta piantine Fantastici questi porta piantine, semplicemente rivestite con della carta regalo Porta gioie o porta sapone Se amate il cucito ecco un pratico punta spilli Troverete il tutorial per realizzare un puntaspilli a poltroncina cliccando QUI Pratica ...