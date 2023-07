Scacchi | Ju Wenjun vince il match mondiale femminile ed è per la quarta volta iridata | battuta Lei Tingjie

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilper il Campionato del Mondo diè risultato essere un affare tutto interno alla Cina, e precisamente tra la detentrice, Ju, e la sfidante uscita dal Torneo delle Candidate, Lei. Il confronto è stato disputato su 12 partite, per metà a Shanghai, città natale dell’in carica, e per l’altra metà a Chongqing, dov’è invece nata la sua avversaria. Alla fine a conservare il titolo è risultata Ju, e all’ultima delle 12 occasioni allaera, evitando così il ricorso agli spareggi. 6,5-5,5 il punteggio che la consacra campionessaper la, in un format che sta cercando di ricalcare, per certa misura, quanto accade in chiave Open dopo ...