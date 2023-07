Saviano vs Salvini | il caso Facci-bis e il “ministro della Mala Vita”

(Di sabato 22 luglio 2023) Un vero e proprio scontro tra titani – o comari – quello tra il giornalista e scrittore Robertoe Matteodei Trasporti. La piccola scintilla – che poi così piccola non è – nata via social, ed ora ha preso talmente tanta combustione che è diventato un incendio, tale da rendere traballante L'articolo proviene da Il Difforme.

L'editoriale di Matteo Renzi Processo a, 'no' del giudice aparte civile: 'Ha paura che Meloni gli tolga il palio della visibilità' Mentre la sfida a colpi di tweet sembra destinata a ...sciacallo".ricomincia con il clima d'odio: l'ultima sparata Per Carola c'è una deriva post - fascista in Europa: 'Sì, chiaramente. In Germania col partito Afd, ma anche in Francia ...... nel tentativo di intercettare il voto delle persone peggiori del nostro sventurato Paese, non esita ad incitare a realizzare reati gravissimi ", dissea proposito di un commento di...

Saviano, bufera sulla presenza in Rai dopo il tweet contro Salvini. E il ministro lo querela Corriere della Sera

Caso Saviano, scontro in Vigilanza Rai: dopo lo scambio di tweet con Salvini, il centrodestra insorge. Cosa sta succedendo e cosa succederà ...Lo scrittore è da anni che continua a offendere gratuitamente e pervicacemente Berlusconi, Salvini e Meloni: mai una scusa o una (minima) retromarcia ...