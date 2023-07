Sandefjord vs Bodo Glimt – probabili formazioni

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilcercherà di allungare il proprio vantaggio in vetta alla classifica dell’Eliteserien norvegese quando si recherà alla Release Arena per affrontare ildomenica 23 luglio. I padroni di casa non se la passano altrettanto bene quando ci avviciniamo alla metà del campionato: attualmente si trovano al 15° posto, avendo raccolto solo 10 punti nelle 13 partite iniziali. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlsi trova in zona retrocessione prima della partita di domenica, avendo raccolto solo 10 punti nelle prime 13 partite, ma potrebbe ...

... ore 19:15) Le partite da almeno un gol per parte HamKam - Stabaek , ore 17:00 Haugesund - Lillestrom , ore 17:00 Le partite da almeno tre gol complessivi/Glimt , ore 17:00 Tromso - ...Bilbao (Esp) 20:00 NORVEGIA ELITESERIEN Aalesund - Odd 17:00/Glimt - Haugesund 17:00 Lilleström -17:00 Rosenborg - Tromsø 17:00 Sarpsborg 08 - Ham - Kam 17:00 Stabaek - Viking 17:00 ...Eliteserien, possibili vincenti/Glimt (in/Glimt - Haugesund, ore 17:00) Lillestrom (in Lillestrom -, ore 17:00) Tromso o pareggio (in Rosenborg - Tromso, ore 17:00) Viking o ...

Sandefjord-Bodo/Glimt (domenica 23 luglio 2023 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Eliteserien, la sedicesima giornata corrisponde alla prima di ritorno: impegno non impossibile per la capolista Bodo Glimt.Pronostici Eliteserien Norvegia: Bodo/Glimt-Haugesund e gli incontri della sedicesima giornata. Scopri le quote offerte dai bookmaker.