Salario minimo | Scotto Pd | ' destra mai proposto tavolo vuole prendere tempo'

(Di sabato 22 luglio 2023) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Memorandum sul: lanon ha maiun. Soltanto un rinvio a settembre perché spiazzata dalla proposta unitaria delle opposizioni di tre settimane fa. Non hanno mai avanzato una obiezione sul merito della nostra legge, ma solo un emendamento soppressivo. Se ora ci hanno ripensato e vogliono confrontarsi, il macigno da rimuovere è quell'emendamento. E va fatto prima di martedì. Altrimenti sarà chiaro il bluff: hanno visto i sondaggi e si sono spaventati. E ora vogliono. Manon ce ne è innanzitutto per tre milioni e mezzo di lavoratori". Lo precisa in una nota Arturo, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro, rispondendo a ...

CESENA - 'Sulanche oggi abbiamo sentito delle parole sprezzanti da parte di chi governa questo paese nei confronti di quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se ..."Sono felice di leggere oggi che ci sarebbe una apertura della presidente del Consiglio al nostro appello ad un confronto nel merito sulla proposta unitaria delle opposizioni sul. Allora la maggioranza ritiri l'emendamento soppressivo e discutiamo. Io sono disponibile anche domani mattina a un incontro con lei e con il governo". Lo ha detto Elly Schlein in ...E ancora, più sul concreto: il. 'L'idea che 9 euro l'ora siano troppi appartiene a cose che non stanno né in cielo né in terra. Nessuno perde capacità contrattuali' con il...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Bene l’apertura di Meloni, ma adesso ci incontri e ci dica esattamente cosa pensa e si confronti sulla nostra proposta che è scritta nero su bianco. Non mandi di nuovo la ..."Non so in che Paese viva Musumeci, perché non si può tenere insieme lavoro e povero nella stessa frase. Questo è quello che evidentemente vuole fare una destra… Leggi ...