Salario minimo? No | meglio quello ricco | Tajani | la ricetta con cui smonta la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) L'opposizione si coagula attorno quella debole mano di colla che prova a tenerla unita: il. Strumento che, negli scorsi giorni, ha disegnato un'embrione di coesione alternativa al centrodestra. Neanche integrale in realtà, perché Italia Viva non è della partita. E però dalla maggioranza c'è un'espressione che, in modo assai efficace, traccia una visione liberale della società. E l'ha utilizzata il vicepresidente del Consiglio, e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24. «Noi vogliamo che tutti i lavoratori abbiano un». Infatti, «ilspinge verso il basso le retribuzioni. Come si ottiene il? Abbassando la pressione fiscale». Come ...