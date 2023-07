Sagra del pesce | beach volley e tanti festival | il week-end in provincia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 luglio 2023) Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano ladela Ponte Giurino, ila Clusone emusicali. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 22 e domenica 23 luglio. ALBINO – Ad Albino riparte lo Spritz & Burger ALGUA – A Rigosa tributo a Renato Zero ALMENNO SAN SALVATORE – “men”, dieci giorni fra musica e divertimento ALZANO LOMBARDO – A Olera due-end fra convivialità e divertimento BERBENNO – A Ponte Giurino due-end con la “del” BOLTIERE – “Amici N/del mondo in festa” a Boltiere CALUSCO D’ADDA – “Re-state in contrada” a Calusco CAVERNAGO – ...