Sabatini | «Lukaku? Molto ondivago Comportamento vergognoso»

(Di sabato 22 luglio 2023) Walterha parlato delfino ad ora tenuto dall’attaccante belga ex Inter, Romelu. SERIE A – Queste le parole di Waltersu TMW Radio. «Sulla prossima Serie A chi vede favorito tra Milan e Inter? Il Napoli parte con 20 punti di vantaggio. L’allenatore che hanno preso sa gestire bene le situazioni complesse. Il vantaggio già acquisito lo scorso anno».su Romelu. «Mi è mai capitato che un giocatore si comportasse come? Non so dirti. È stato veramente. Hanno agenti che li inducono a comportamenti mercenari e di cattivo gusto. È colpa comunque dei calciatori, che seppur mal consigliati, potrebbero prendere scelte ...

Elaborando i conteggi come meglio si crede, e confrontandoli anche con altri attaccanti internazionali, i 40 milioni disembrano una valutazione assolutamente congrua, se non addirittura ...... rivolgendosi a Oriana, la dolce metà di Paulo Dybala , assieme allo spagnolo alla Juve ... su richiesta specifica del tecnico Simone Inzaghi per ovviare alla fumata nera per. Scorri ...Calciomercato Juventus, il calciatore ha fretta: è disposto ad aspettare ancora ma allo stesso tempo ha fissato un termine. Nella notte italiana il Chelsea disputerà la sua prima amichevole ...

Sabatini: “Lukaku, comportamento vergognoso. E’ stato davvero ondivago. Gli agenti…” fcinter1908

Ai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter, ha commentato senza mezzi termini il comportamento di Lukaku ...Intervistato a TMW Radio, Walter Sabatini, ex ds di Roma e Lazio, ha parlato di diversi temi tra cui l'affare Lukaku e sul ritorno in panchina di Luciano Spalletti. Le è mai capitato che un giocatore ...