Ruud-Rublev in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 22 luglio 2023) Casperse la vedrà contro Andreynella finale dell’ATP 250 di(Svezia), torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina scandinava. Impeccabile il top cinque norvegese, che in semifinale non ha lasciato scampo al nostro Lorenzo Musetti. Vincendo ha raggiunto l’ultimo atto per la terza volta in questa stagione. Ad aprile ha alzato il trofeo in quel di Estoril. Due mesi più tardi, invece, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al Roland Garros di fronte al campione serbo Novak Djokovic. Tra lui e il titolo c’è il potente russo, che nel penultimo atto ha vinto un match molto combattuto contro il campione uscente del torneo ovvero l’argentino Francisco Cerundolo.si trova in vantaggio per 4-2 negli scontri diretti contro, che si è ...