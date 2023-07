Ritmica | Raffaeli da record | conquista la seconda Coppa del Mondo in carriera

(Di sabato 22 luglio 2023) Una splendida e forte e costante Sofiaha vinto ancora una volta ladeldi Ginnastica. Il Fenomeno e Giovanissima Azzurra prosegue a collezionare eccezionali successi e sempre di più conferma il suo straordinario talento. A diciannove anni l’atleta delle Fiamme Oro aumenta medaglie e successi in bacheca. Reduce da due vittorie e podi nelle precedenti quattro tappe del circuito internazionale, ha terminato con l’argento al collo la gara di Milano nell’all-around individuale. In testa al termine del cerchio (35.600) e della palla (35.000), quest’oggi la marchigiana non è riuscita tuttavia a mantenere la vetta. Dopo il nastro (32.000) e le clavette (34.100), infatti, ha chiuso la sua prova con il punteggio complessivo di 136.700 subendo il sorpasso da parte della tedesca Darja Varfolomeev ...

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli nella leggenda: vince la Coppa del Mondo, secondo sigillo da favola a Milano

La campionessa di Chiaravalle si arrende per un soffio alla tedesca Darja Varfolomeev nella tappa italiana della World Cup di ginnastica ritmica. Per la "formica atomica" la rivincita arriverà subito, ...MILANO (ITALPRESS) - La tedesca Darja Varfolomeev si è aggiudicata a Milano il concorso generale individuale della tappa italiana della Coppa del Mondo di ...